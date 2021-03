Isola dei Famosi 2021, terza puntata in diretta – Valentina e Akash vincono le ricompense (Di lunedì 22 marzo 2021) Ilary Blasi - Isola dei Famosi 2021 L’Isola dei Famosi 2021 continua con la terza puntata e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging del lunedì, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattutto in Honduras nel corso della serata. Isola dei Famosi 2021: la diretta minuto per minuto della terza puntata 21.45: Ilary Blasi è già al centro dello studio e accoglie Elettra Lamborghini, finalmente negativa al Covid. La cantante completa così il tris di opinionisti con Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi. Pubblicità. 21.49: La conduttrice anticipa i temi salienti della ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 22 marzo 2021) Ilary Blasi -deiL’deicontinua con lae qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging del lunedì, per seguire e aggiornare inminuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattutto in Honduras nel corso della serata.dei: laminuto per minuto della21.45: Ilary Blasi è già al centro dello studio e accoglie Elettra Lamborghini, finalmente negativa al Covid. La cantante completa così il tris di opinionisti con Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi. Pubblicità. 21.49: La conduttrice anticipa i temi salienti della ...

Advertising

trash_italiano : Elettra che 5 minuti prima di entrare in studio va sul sito Mediaset a leggere i nomi dei concorrenti dell’#Isola: - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi. Due i naufraghi al televoto: chi tra Angela… - davidemaggio : Un reality è in mano ai fan dell’opinionista: hanno eliminato uno dei personaggi potenzialmente più forti per esser… - TerboraD : Elettra mi ricoda Signorini. È lì per caso e non sa niente del programma e dei concorrenti E fariba e uh baldo so… - OmarGuizzetti : RT @matty_aloud: cari gay non facciamoci fregare dal fatto che l'avremmo scelta come personaggio per giocare a Tekken, la Isoardi è stata c… -