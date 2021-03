Isola dei Famosi 2021 nomination 22 marzo, eliminato e nominati di ieri sera (terza puntata) (Di martedì 23 marzo 2021) Isola dei Famosi 2021 nomination di ieri sera 22 marzo ... Leggi su spettacoloitaliano (Di martedì 23 marzo 2021)deidi22...

Advertising

davidemaggio : Un reality è in mano ai fan dell’opinionista: hanno eliminato uno dei personaggi potenzialmente più forti per esser… - trash_italiano : Elettra che 5 minuti prima di entrare in studio va sul sito Mediaset a leggere i nomi dei concorrenti dell’#Isola: - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi. Due i naufraghi al televoto: chi tra Angela… - Mary_Styles_200 : RT @bi_bi_naa: Tommi del mio cuorrr io direi che in quanto a dichiarazioni, visto che avevi gli occhi sognanti a quelli di Gilles all’Isola… - cordeliachase__ : LA VERA ISOLA DEI FAMOSI ERA QUELLA DI SIMONA VENTURA -