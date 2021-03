Isola dei Famosi 2021, Marco Maddaloni fa uno spoiler clamoroso (Di lunedì 22 marzo 2021) Marco Maddaloni ha fatto uno spoiler inaspettato sull’edizione del reality che, lunedì 22 marzo 2021, è giunto già alla terza puntata. Nello specifico, L’Isola dei Famosi quest’anno potrebbe incoronare, per la prima volta nella storia del reality, il vincitore in Honduras e non più in studio a Milano, come le precedenti quattordici edizioni. Il motivo? Ovviamente, tutto sarebbe legato alle problematiche derivanti dalla pandemia ancora in atto e, proprio a tal proposito, scopriamo cos’ha rivelato l’ex vincitore e ciò che emerge. La finale de L’Isola dei Famosi La motivazione in merito alla finale de L’Isola dei Famosi sarebbe da attribuirsi alla pandemia mondiale attualmente in corso e alle molteplici misure di ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 22 marzo 2021)ha fatto unoinaspettato sull’edizione del reality che, lunedì 22 marzo, è giunto già alla terza puntata. Nello specifico, L’deiquest’anno potrebbe incoronare, per la prima volta nella storia del reality, il vincitore in Honduras e non più in studio a Milano, come le precedenti quattordici edizioni. Il motivo? Ovviamente, tutto sarebbe legato alle problematiche derivanti dalla pandemia ancora in atto e, proprio a tal proposito, scopriamo cos’ha rivelato l’ex vincitore e ciò che emerge. La finale de L’deiLa motivazione in merito alla finale de L’deisarebbe da attribuirsi alla pandemia mondiale attualmente in corso e alle molteplici misure di ...

Advertising

trash_italiano : La barchetta dell’#Isola era la barchetta dei sogni. E lo era. Lo era davvero. - MarioManca : Tommaso Zorzi a @VanityFairIt: «All'#Isola per combattere il piattume» - IsolaDeiFamosi : Ci siamo??! Torna l’imperdibile appuntamento del lunedì: STASERA tutti sintonizzati su Canale 5 o in diretta su Med… - daddydalbert : Se non segue il gf vip, l’isola dei merdosi, amici e paso adelante è quello giusto - zazoomblog : Isola dei Famosi 2021: eliminato Akash o Angela? - #Isola #Famosi #2021: #eliminato -