Isola dei Famosi 2021, le anticipazioni sulla terza puntata: concorrenti e ultime news (Di lunedì 22 marzo 2021) Questa sera, lunedì 22 marzo 2021, alle ore 21,30 (circa) su Canale 5 va in onda la terza puntata dell'Isola dei Famosi 2021 che vede alla conduzione Ilary Blasi con opinionisti Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. Ma vediamo insieme cosa succederà stasera. anticipazioni Le anticipazioni della terza puntata rivelano che in studio ci sarà Elettra Lamborghini, finalmente guarita dal Covid. La prova ricompensa stasera mette in palio un premio molto diverso e speciale: un vero e proprio scambio di pedine tra le squadre dei Buriños e dei Rafinados. La sfida per conquistare l'immunità sarà tutta al femminile: le guerriere dell'Isola si contenderanno la vittoria, donne dei Buriños contro donne ...

QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi. Due i naufraghi al televoto: chi tra Angela… - IsolaDeiFamosi : Sarà una puntata davvero ricca di sorprese! L'Isola dei Famosi vi aspetta questa sera su #Canale5 e in diretta su… - trash_italiano : La barchetta dell’#Isola era la barchetta dei sogni. E lo era. Lo era davvero. - sa82172055 : RT @QuiMediaset_it: In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi. Due i naufraghi al televoto: chi tra Angela Meli… - SerenaMalik7 : RT @QuiMediaset_it: In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi. Due i naufraghi al televoto: chi tra Angela Meli… -