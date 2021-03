Isola dei famosi 2021, il nome del secondo eliminato: ecco chi è (Di lunedì 22 marzo 2021) ecco il nome del secondo concorrente che dovrà fare lo zaino e andare via dall'”Isola dei famosi”. Un momento di grande tensione quello che ha preceduto l’annuncio del secondo eliminato della stagione 2021 dell'”Isola dei famosi”. La conduttrice Ilary Blasi ha dovuto suo malgrado pronunciare il nome della prima persona che dovrà girare i tacchi e tornare in Italia, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 22 marzo 2021)ildelconcorrente che dovrà fare lo zaino e andare via dall'”dei”. Un momento di grande tensione quello che ha preceduto l’annuncio deldella stagionedell'”dei”. La conduttrice Ilary Blasi ha dovuto suo malgrado pronunciare ildella prima persona che dovrà girare i tacchi e tornare in Italia, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

trash_italiano : Elettra che 5 minuti prima di entrare in studio va sul sito Mediaset a leggere i nomi dei concorrenti dell’#Isola: - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi. Due i naufraghi al televoto: chi tra Angela… - davidemaggio : Un reality è in mano ai fan dell’opinionista: hanno eliminato uno dei personaggi potenzialmente più forti per esser… - TerboraD : Elettra mi ricoda Signorini. È lì per caso e non sa niente del programma e dei concorrenti E fariba e uh baldo so… - OmarGuizzetti : RT @matty_aloud: cari gay non facciamoci fregare dal fatto che l'avremmo scelta come personaggio per giocare a Tekken, la Isoardi è stata c… -