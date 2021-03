Isola dei Famosi 2021, eliminato tra Akash Kumar e Angela Melillo: ecco cosa dicono i sondaggi (Di lunedì 22 marzo 2021) Isola 2021, sondaggi eliminato – Dallo scorso lunedì 15 marzo ha preso ufficialmente il via L’Isola dei Famosi 2021 con il nuovo cast di naufraghi. Oggi, a poche ore dall’inizio della nuova puntata è già tempo di televoto ed eliminato. Siete pronti a conoscere i sondaggi legati ai protagonisti del reality show condotto da Ilary... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 22 marzo 2021)– Dallo scorso lunedì 15 marzo ha preso ufficialmente il via L’deicon il nuovo cast di naufraghi. Oggi, a poche ore dall’inizio della nuova puntata è già tempo di televoto ed. Siete pronti a conoscere ilegati ai protagonisti del reality show condotto da Ilary... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

IsolaDeiFamosi : Sarà una puntata davvero ricca di sorprese! L'Isola dei Famosi vi aspetta questa sera su #Canale5 e in diretta su… - trash_italiano : La barchetta dell’#Isola era la barchetta dei sogni. E lo era. Lo era davvero. - IsolaDeiFamosi : I nostri naufraghi dovranno affrontare delle prove molto speciali e la posta in gioco è davvero altissima?? Non perd… - blogtivvu : #Isola dei Famosi 2021, eliminato tra Akash Kumar e Angela Melillo: ecco cosa dicono i sondaggi - dobledouble : @IsolaDeiFamosi Ma è possibile che non sappiamo nulla dei naufraghi da Giovedì? Venerdi/Sabato/Domenica??? Oggi Lun… -