Isola dei Famosi 2021 | eliminato Akash o Angela?

Leggi su ascoltitv

(Di lunedì 22 marzo 2021) Stasera, lunedì 22 marzo, tornerà su Canale5 L’dei, con la terza puntata del reality. Il programma sarà condotto ancora una volta da Ilary Blasi, con “l’aiuto” degli opinionisti Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini – guarita dal covid e quindi presente in studio – e, in collegamento dall’Honduras, Massimiliano Rosolino.dei22 marzoStasera scopriremo chi tra i nominatiMelillo eKumar dovrà lasciare Cayo Cochinos. A deciderlo sarà il voto dei telespettatori, che, lo ricordiamo, può essere espresso attraverso quattro canali: App Mediaset Play, Sito Web, Smart Tv, SMS. Per il naufragoci sarà ...