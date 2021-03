Isola dei Famosi 2021 | chi vincerà | al via il toto-nomi

Leggi su dilei

(Di lunedì 22 marzo 2021) L’dei, che va in onda tutti i lunedì e giovedì in prima serata su Canale 5, è già entrata nel vivo e non sono mancati colpi di scena, rinunce ed uscite clamorose. Il Visconte Guglielmotti è il primo ad aver abbandonato il reality alla fine della seconda puntata. “Sono demotivato”, ha spiegato il naufrago. Guglielmotti era stato eliminato dopo che il pubblico aveva salvato l’ereditiera Drusilla Gucci, ma per il Visconte la produzione aveva in serbo una sorpresa, non sarebbe stato costretto a lasciare il programma, sarebbe invece finito Parasite Island. Ma Guglielmotti non era convinto della proposta e ha preferito dire addio all’, nonostante l’attrazione per Elisa Isoardi che si sta rivelando leader morale dell’edizione. Conclusa definitivamente l’esperienza della Prova del Cuoco, in questa ...