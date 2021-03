Isola dei Famosi 2021, Bianca Gascoigne la figlia di Paul: 'Il reality cambierà la sua vita, è un boy scout eccezionale' (Di lunedì 22 marzo 2021) A 'Live Non è La D'Urso' Bianca Gascoigne , figlia dell'ex calciatore e naufrago sull'Isola dei Famosi 2021, Paul Gascoigne. Bianca Gascoigne ha parlato dell'esperienza in Honduras del padre: '... Leggi su leggo (Di lunedì 22 marzo 2021) A 'Live Non è La D'Urso'dell'ex calciatore e naufrago sull'deiha parlato dell'esperienza in Honduras del padre: '...

Advertising

trash_italiano : La barchetta dell’#Isola era la barchetta dei sogni. E lo era. Lo era davvero. - MarioManca : Tommaso Zorzi a @VanityFairIt: «All'#Isola per combattere il piattume» - IsolaDeiFamosi : Ci siamo??! Torna l’imperdibile appuntamento del lunedì: STASERA tutti sintonizzati su Canale 5 o in diretta su Med… - IsolaDeiFamosi : Sarà una puntata davvero ricca di sorprese! L'Isola dei Famosi vi aspetta questa sera su #Canale5 e in diretta su… - blogtivvu : Akash Kumar, occhi rifatti: nuova testimonianza choc prima dell’#Isola dei Famosi -