Isola dei famosi 2021, Akash Kumar è l'eliminato della terza puntata. Accetterà di restare a Parasite Island? (Di lunedì 22 marzo 2021) Isola dei famosi 2021, Akash Kumar è l'eliminato della terza puntata. Accetterà di restare? A vincere al televoto è Angela Melillo, il modello però ha una seconda possibilità: scegliere di restare ... Leggi su leggo (Di lunedì 22 marzo 2021)deiè l'di? A vincere al televoto è Angela Melillo, il modello però ha una seconda possibilità: scegliere di...

Advertising

davidemaggio : Un reality è in mano ai fan dell’opinionista: hanno eliminato uno dei personaggi potenzialmente più forti per esser… - trash_italiano : Elettra che 5 minuti prima di entrare in studio va sul sito Mediaset a leggere i nomi dei concorrenti dell’#Isola: - IsolaDeiFamosi : Sarà una puntata davvero ricca di sorprese! L'Isola dei Famosi vi aspetta questa sera su #Canale5 e in diretta su… - AlessioLale : RT @davidemaggio: Un reality è in mano ai fan dell’opinionista: hanno eliminato uno dei personaggi potenzialmente più forti per essersi mac… - saracin3sca : amore sei all’isola dei famosi @Babaldovin #ubaldo -