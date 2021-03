Isola dei Famosi 2021, Akash ha gli occhi neri: la segnalazione (Di lunedì 22 marzo 2021) Concorrente molto discusso dell'Isola dei Famosi 2021, Akash Kumar è diventato popolare anche per il suo sguardo di ghiaccio. Il modello ha sempre sottolineato di essere 100% naturale, ma a quanto pare non è così. Una donna che lo conosce fin dall'infanzia sostiene che lui sia nato con gli occhi neri. Isola 2021: Akash ha gli occhi neri Fino a qualche settimana fa, in pochi conoscevano Akash Kumar. Dopo che è diventato concorrente de L'Isola dei Famosi 2021, il modello ha attirato parecchie curiosità. Poco incline ai giudizi, da quando ha messo piede in Honduras il naufrago ha respinto tutte le domande che gli sono state rivolte. Una ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 22 marzo 2021) Concorrente molto discusso dell'deiKumar è diventato popolare anche per il suo sguardo di ghiaccio. Il modello ha sempre sottolineato di essere 100% naturale, ma a quanto pare non è così. Una donna che lo conosce fin dall'infanzia sostiene che lui sia nato con gliha gliFino a qualche settimana fa, in pochi conoscevanoKumar. Dopo che è diventato concorrente de L'dei, il modello ha attirato parecchie curiosità. Poco incline ai giudizi, da quando ha messo piede in Honduras il naufrago ha respinto tutte le domande che gli sono state rivolte. Una ...

