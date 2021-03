Isola 15 | terza puntata | eliminato Akash Kumar che rifiuta di rimanere a Parasite Island e torna in Italia I nominati sono…

Leggi su isaechia

(Di martedì 23 marzo 2021) Ladell’15, andata in onda questa sera su Canale 5, è stata ricca di liti e prove. Ilary Blasi, in apertura, ha salutato gli opinionisti Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi e ha dato il benvenuto a Elettra Lamborghini, guarita dal Covid. La Blasi, dopo aver salutato Massimiliano Rosolino e i naufraghi, ha accolto in Palapa Roberto Ciufoli che èto in gara dopo il problema avuto con la spalla. Con la visione di una clip, si sono accesi gli animi in Honduras. A Elisa Isoardi, infatti, non è piaciuto l’ingresso a gamba tesa di Brando Giorgi nel gruppo dei Rafinados. La Isoardi ha liquidato la questione affermando che si è risolto tutto per il meglio. In seguito, la nominata Angela Melillo si è lamentata delle strategie di gioco che l’hanno portata al televoto questa settimana. Successivamente, si sono ...