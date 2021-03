Iron Mike rifiuta 25 milioni di dollari: niente Tyson - Holyfield 3... per ora (Di lunedì 22 marzo 2021) Si erano sfidati due volte e quei match avevano fatto storia: Evander Holyfield vs. Mike Tyson. Roba che appartiene al passato: due a zero Holyfield. Ma piuttosto che la prima cruenta battaglia (9 ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 22 marzo 2021) Si erano sfidati due volte e quei match avevano fatto storia: Evandervs.. Roba che appartiene al passato: due a zero. Ma piuttosto che la prima cruenta battaglia (9 ...

Advertising

Eurosport_IT : Iron Mike non vuole scendere dal ring ???? #MikeTyson - PanzerUberAlles : @rprat75 Caso vuole che per un reato identico vada a processo Iron Mike... E però qualcuno in casanza deve pur finire... Allora taaaccc -