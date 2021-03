Inverno agli sgoccioli, che tempo farà fino al 25 marzo (Di lunedì 22 marzo 2021) La fase di tempo invernale è ormai agli sgoccioli: in avvio di settimana saranno ancora possibili piogge e nevicate a quote collinari sulle regioni centro meridionali, poi tornerà ad avanzare l’alta pressione, a garanzia di un tempo maggiormente stabile, asciutto e soprattutto con temperature in generale aumento. Il team del sito www.iLMeteo.it informa che fino a martedì 23 marzo un vortice continuerà a richiamare venti piuttosto freddi dai vicini Balcani che contribuiranno a mantenere uno scenario piuttosto rigido ed instabile, con nevicate sugli Appennini centrali, meridionali e in Sicilia. La neve potrà addirittura sfiorare la pianura su Abruzzo, Molise, area garganica e sui rilievi campani dove la quota scenderà mediamente verso i 300/500m, quote un po’ più alte in Sicilia. Dove ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 22 marzo 2021) La fase diinvernale è ormai: in avvio di settimana saranno ancora possibili piogge e nevicate a quote collinari sulle regioni centro meridionali, poi tornerà ad avanzare l’alta pressione, a garanzia di unmaggiormente stabile, asciutto e soprattutto con temperature in generale aumento. Il team del sito www.iLMeteo.it informa chea martedì 23un vortice continuerà a richiamare venti piuttosto freddi dai vicini Balcani che contribuiranno a mantenere uno scenario piuttosto rigido ed instabile, con nevicate sugli Appennini centrali, meridionali e in Sicilia. La neve potrà addirittura sfiorare la pianura su Abruzzo, Molise, area garganica e sui rilievi campani dove la quota scenderà mediamente verso i 300/500m, quote un po’ più alte in Sicilia. Dove ...

Advertising

ADM_assdemxmi : RT @Adnkronos: #Inverno agli sgoccioli, che tempo farà fino al 25 marzo - Adnkronos : #Inverno agli sgoccioli, che tempo farà fino al 25 marzo - fisco24_info : Inverno agli sgoccioli, che tempo farà fino al 25 marzo: Le previsioni meteo per la settimana… - EnricoPoli7 : RT @DesmoNopeus: @Maksmirto @eterea_naive Il seguito sarà quello che vedremo il prossimo inverno in Italia. I vaccinati svilupperanno nuove… - Bea40998979 : RT @DesmoNopeus: @Maksmirto @eterea_naive Il seguito sarà quello che vedremo il prossimo inverno in Italia. I vaccinati svilupperanno nuove… -