Invasione di topi in Australia, milioni di ratti si infilano ovunque: “Piaga biblica, neanche il veleno funziona” (Di lunedì 22 marzo 2021) “Ci sono topi tutti in giro/topi tutti intorno/topi mattina e sera/topi mattina e giorno”, cantava Francesco De Gregori parecchi anni fa. Chissà se la scena di un’Invasione di topi gli abitanti del New South Wales e del Queensland Australiano se l’erano mai immaginata. Perché le testimonianze video che provengono in queste ore dall’Australia fanno spavento. Centinaia di migliaia di topi, anzi milioni, hanno invaso la costa centro orientale negli ultimi giorni. topi nelle fattoria di campagna, topi nelle case, topi negli hotel, ma soprattutto topi negli ospedali, dove, secondo diversi giornali locali si sta intensificando una lotta senza confini per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 22 marzo 2021) “Ci sonotutti in giro/tutti intorno/mattina e sera/mattina e giorno”, cantava Francesco De Gregori parecchi anni fa. Chissà se la scena di un’digli abitanti del New South Wales e del Queenslandno se l’erano mai immaginata. Perché le testimonianze video che provengono in queste ore dall’fanno spavento. Centinaia di migliaia di, anzi, hanno invaso la costa centro orientale negli ultimi giorni.nelle fattoria di campagna,nelle case,negli hotel, ma soprattuttonegli ospedali, dove, secondo diversi giornali locali si sta intensificando una lotta senza confini per ...

Advertising

ilpost : In Australia c’è un’invasione preoccupante di topi - quantotanto : @PBerizzi Ah ecco perchè! Ieri nel quartiere c'era in effetti una invasione di topi di fogna e scarafaggi neri. Non mi spiegavo il perchè. - FScalmati : RT @galatacla: SICCITÀ E MUTAMENTI CLIMATICI. La nuova piaga è l'INVASIONE DI TOPI. nel Sud dell'Australia sono milioni. Le femmine posson… - rocchigno70 : #ratti Purtroppo i ratti sfinteristi hanno invaso l'Australia - Jankuzz : RT @blusewillis: Il video mostra le dimensioni dell'invasione di topi che sta colpendo le zone rurali del New South Wales, Australia. #Aust… -