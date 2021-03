Inter, trattativa avanzata con Fortress: finanziamento da 250 milioni (Di lunedì 22 marzo 2021) La trattativa fra l’Inter e il fondo d’investimento americano Fortress sarebbe in fase avanzata. Sul piatto un finanziamento da 250 milioni di euro Secondo Tuttosport, la trattativa fra l’Inter e il fondo d’investimento americano Fortress sarebbe in fase avanzata. Sul piatto un finanziamento da 250 milioni di euro. L’obiettivo del presidente nerazzurro Steven Zhang sarebbe quello di presentarsi in Italia ad Aprile con l’accordo già chiuso. Nel frattempo l’offerta di BC Partners per l’acquisto della società è stata congelata. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 22 marzo 2021) Lafra l’e il fondo d’investimento americanosarebbe in fase. Sul piatto unda 250di euro Secondo Tuttosport, lafra l’e il fondo d’investimento americanosarebbe in fase. Sul piatto unda 250di euro. L’obiettivo del presidente nerazzurro Steven Zhang sarebbe quello di presentarsi in Italia ad Aprile con l’accordo già chiuso. Nel frattempo l’offerta di BC Partners per l’acquisto della società è stata congelata. Leggi su Calcionews24.com

