Inter, nuovo positivo al Coronavirus nel gruppo squadra: il comunicato (Di lunedì 22 marzo 2021) L'Inter comunica che è emersa una nuova positività nel gruppo squadra dell'Inter: non si tratta di un giocatore ma un componente dello staff L'Inter ha comunicato che all'interno del gruppo squadra nerazzurro è emersa una nuova positività al Coronavirus. Tutti negativi i giocatori, il membro positivo è un componente dello staff. Tecnicamente ora i giocatori chiamati dalle rispettive Nazionali potrebbero partire ma resta da capire se risponderanno comunque alla chiamata. Intanto oggi riprenderanno gli allenamenti ad Appiano Gentile. «Inter a seguito dell'analisi dei tamponi effettuati nella giornata di ieri tutti i calciatori sono risultati negativi. E' emersa la positività di un componente dello staff.»

