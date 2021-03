Inter | negativi anche gli ultimi tamponi Nazionali in partenza

(Di lunedì 22 marzo 2021) Tuttiaieffettuati ieri, tranne un nuovo contagiato che però non è tra i giocatori e quindi non bloccherà ladei. L'tira un sospiro di sollievo dopo le ...

capuanogio : ?? Se i tamponi saranno negativi i giocatori dell'#Inter potranno raggiungere le rispettive nazionali. L'#ATS ha ric… - FBiasin : +++ #Inter, a seguito dell’analisi dei tamponi effettuati nella giornata di ieri tutti i calciatori sono risultati… - capuanogio : A seguito dell’analisi dei tamponi #Inter effettuati nella giornata di ieri tutti i calciatori sono risultati negat… - LuigiBevilacq17 : RT @FBiasin: +++ #Inter, a seguito dell’analisi dei tamponi effettuati nella giornata di ieri tutti i calciatori sono risultati negativi. E… - calciomercatoit : #coronavirus, nuovi tamponi in casa #Inter: giocatori tutti negativi, ma un positivo nel gruppo squadra -

Ultime Notizie dalla rete : Inter negativi

"A seguito dell'analisi dei tamponi effettuati nella giornata di ieri tutti i calciatori sono risultati. E' emersa la positività di un componente del gruppo squadra". Lo rende noto l'. Via libera quindi alla partenza dei nazionali stranieri come Lukaku, Brozovic, Perisic, Eriksen e ......buone notizie in casain cui erano attesi nella mattinata di oggi i responsi dei tamponi effettuati nella giornata di ieri sull'intero gruppo squadra. Tutti i calciatori sono risultati...Il comunicato ufficiale: “A seguito dell’analisi dei tamponi effettuati nella giornata di ieri tutti i calciatori sono risultati negativi. È emersa la positività di un componente del gruppo squadra”.A seguito dei tamponi effettuati ieri, non è emersa nessuna positività tra i calciatori dell'Inter. Un positivo nel gruppo squadra.