Inter Miami, Beckham chiama Messi e CR7: «Sapevamo sarebbe successo» (Di martedì 23 marzo 2021) Beckham, co-fondatore dell’Inter Miami, ha parlato delle voci che vorrebbero Ronaldo e Messi nel suo club. Le sue parole David Beckham non abbandona l’idea di portare campioni come Ronaldo e Messi alla sua Inter Miami. Ai microfoni di ESPN, il co-proprietario del club ha dichiarato: «Quando siamo arrivati a Miami, Sapevamo che si sarebbe sempre parlato di quali giocatori avremmo potuto portare: Ronaldo, Messi, Neymar, ci sono state sempre discussioni di questo tipo. In realtà non penso che per i giocatori sia una decisione difficile, perché questo è un posto fantastico. Miami è una città che attira le grandi star che hanno giocato in Europa». Leggi su ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 23 marzo 2021), co-fondatore dell’, ha parlato delle voci che vorrebbero Ronaldo enel suo club. Le sue parole Davidnon abbandona l’idea di portare campioni come Ronaldo ealla sua. Ai microfoni di ESPN, il co-proprietario del club ha dichiarato: «Quando siamo arrivati ache sisempre parlato di quali giocatori avremmo potuto portare: Ronaldo,, Neymar, ci sono state sempre discussioni di questo tipo. In realtà non penso che per i giocatori sia una decisione difficile, perché questo è un posto fantastico.è una città che attira le grandi star che hanno giocato in Europa». Leggi su ...

Advertising

DiMarzio : #InterMiamiCF, David #Beckham chiama #Messi e #CristianoRonaldo in MLS - zazoomblog : Sentite Beckham: “Messi e CR7 all’Inter Miami? E’ una città che attira le star” - #Sentite #Beckham: #“Messi #all’… - ItaSportPress : Sentite Beckham: 'Messi e CR7 all'Inter Miami? E' una città che attira le star' - - j_7ragon : RT @DiMarzio: #InterMiamiCF, David #Beckham chiama #Messi e #CristianoRonaldo in MLS - Rouxnard23 : RT @DiMarzio: #InterMiamiCF, David #Beckham chiama #Messi e #CristianoRonaldo in MLS -