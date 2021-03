Inter, i nazionali stranieri potranno rispondere alle convocazioni e tornare nei propri paesi (Di lunedì 22 marzo 2021) I giocatori stranieri dell’Inter convocati dalle nazionali potranno rispondere positivamente alla convocazione. Svolgeranno in patria la restante parte della quarantena imposta in Italia per via del focolaio di contagi da Covid-19 Interno al gruppo nerazzurro, quindi potranno anche allenarsi nel ritiro della rispettiva nazionale, ma fino alla scadenza del provvedimento delle autorità sanitarie non gli sarà concesso giocare una partita delle qualificazioni ai prossimi Mondiali. Si tratta di Lukaku, Brozovic, Perisic, Skriniar, Eriksen, Radu e Hakimi. I nazionali italiani, invece, per il momento restano ad Appiano Gentile: in corso dei confronti tra Ats, club e Figc. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 22 marzo 2021) I giocatoridell’convocati dpositivamente alla convocazione. Svolgeranno in patria la restante parte della quarantena imposta in Italia per via del focolaio di contagi da Covid-19no al gruppo nerazzurro, quindianchenarsi nel ritiro della rispettiva nazionale, ma fino alla scadenza del provvedimento delle autorità sanitarie non gli sarà concesso giocare una partita delle qualificazioni ai prossimi Mondiali. Si tratta di Lukaku, Brozovic, Perisic, Skriniar, Eriksen, Radu e Hakimi. Iitaliani, invece, per il momento restano ad Appiano Gentile: in corso dei confronti tra Ats, club e Figc. SportFace.

