Inter | giocatori in Nazionale se negativi | pressioni sull’ATS da parte delle federazioni

(Di lunedì 22 marzo 2021) Se i tamponi sarannodell’potranno raggiungere le rispettive nazionali. L’esito è previsto in mattinata Come riferito da Gazzetta dello Sport, se i tamponi sarannodell’potranno raggiungere le rispettive nazionali. L’esito è previsto in mattinata. L’ATS di Milano ha ricevutodalleed è pronta al via libera ma il club ritiene che, in caso dinza, potranno solo allenarsi e non volare nelle trasferte. Leggi su Calcionews24.com

Advertising

ZZiliani : È in libreria: “La fortuna del vinaio”, un saggio sulla fortuna nel calcio scritto dal #Maestro Andrea #Pirlo. Nel… - forumJuventus : Juve, quanto pesano le assenze: sono solo 3 i giocatori con almeno il 70% dei minuti totali giocati, all'Inter sono… - labibbiafcim : RT @capuanogio: ?? Se i tamponi saranno negativi i giocatori dell'#Inter potranno raggiungere le rispettive nazionali. L'#ATS ha ricevuto pr… - morenoAlmare : RT @capuanogio: ?? Se i tamponi saranno negativi i giocatori dell'#Inter potranno raggiungere le rispettive nazionali. L'#ATS ha ricevuto pr… - capuanogio : ?? Se i tamponi saranno negativi i giocatori dell'#Inter potranno raggiungere le rispettive nazionali. L'#ATS ha ric… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter giocatori

Se i tamponi saranno negativi idell'potranno raggiungere le rispettive nazionali. L'esito è previsto in ...Insomma, gli ingredienti per andare a meno 7 dall'c'erano tutti, invece a far festa è stato ... mentre il diretto interessato ha puntato il dito contro la mentalità dei suoi. "Dobbiamo ...Se i tamponi saranno negativi i giocatori dell’Inter potranno raggiungere le rispettive nazionali. L’esito è previsto in mattinata Come riferito da Gazzetta dello Sport, se i tamponi saranno negativi ...L’ex allenatore della Juve, fermo dall’estate 2019, ospite a Sky domenica sera: «L’addio con Agnelli arrivò per scelta sua. Motivo? Diversità di vedute. Ma siamo rimasti in buoni rapporti. Andrea per ...