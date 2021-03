Inter | Brozovic | Perisic ed Eriksen negativi ai tamponi Tutti e tre andranno in campo con le rispettive Nazionali

(Di martedì 23 marzo 2021) Prima seduta d’allenamento per la Croazia in vista della gara di mercoledì contro la Slovenia. Inanche i due nerazzurri,al Covid-19, Marceloe Ivan. Christian, regista dell’e nazionale della Danimarca, è già a Tel Aviv, dove si giocherà la partita contro Israele. Dopo l’esito del tampone negativo, c’è stato il via libera per raggiungere la Nazionale e cosìsarà incontro Israele. Lo riporta Ekstra Bladet. Foto: Twitter Federcalcio Danese L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

FcInterNewsit : L'Ats blocca i Nazionali dell'Inter, la Federcalcio croata: 'Faremo di tutto per avere Brozovic e Perisic con noi' - danisailor7 : RT @marifcinter: #Inter, tutti partiti i nazionali stranieri. Dopo Perisic, Brozovic e Lukaku, arrivato anche Eriksen - pino_nostro : RT @marifcinter: #Inter, tutti partiti i nazionali stranieri. Dopo Perisic, Brozovic e Lukaku, arrivato anche Eriksen - BarbySavino : RT @marifcinter: #Inter, tutti partiti i nazionali stranieri. Dopo Perisic, Brozovic e Lukaku, arrivato anche Eriksen - YBah96 : RT @marifcinter: #Inter, tutti partiti i nazionali stranieri. Dopo Perisic, Brozovic e Lukaku, arrivato anche Eriksen -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Brozovic

Commenta per primo Tra i calciatori dell'non ci sono nuovi positivi , questo l'esito dei tamponi, che invece ha evidenziato un ... Eriksen,, Perisic, Radu, Skriniar, Hakimi e Lukaku hanno ......e Perisic in Croazia, Eriksen in Danimarca, Skriniar in Slovacchia, Radu in Romania e ... invece, dovrebbero fare la quarantena a Milano sino al 31 marzo anche se da lunedì l'ha ricevuto ...Un solo positivo, ma non tra i giocatori, nei test di ieri. Via in sette. Luca Taidelli. Tutti negativi anche ai tamponi effettuati ieri, tranne un nuovo contagiato che però non è tra i giocatori e qu ...Tra i calciatori dell’Inter non ci sono nuovi positivi, questo l’esito dei tamponi, che invece ha evidenziato un contagiato Covid nel gruppo squadra. Ad Appiano, la Pinetina ha nuovamente ospitato i n ...