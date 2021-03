Intanto nel mondo (Di lunedì 22 marzo 2021) Crollo della lira in Turchia dopo il licenziamento del governatore della banca centrale, morto il principale candidato d’opposizione alle presidenziali in Congo, gravi alluvioni nello stato australiano del New South Wales. Leggi Leggi su internazionale (Di lunedì 22 marzo 2021) Crollo della lira in Turchia dopo il licenziamento del governatore della banca centrale, morto il principale candidato d’opposizione alle presidenziali in Congo, gravi alluvioni nello stato australiano del New South Wales. Leggi

Advertising

Agenzia_Ansa : Letta: subito due donne capogruppo, stop personalismi. Intanto il senatore Comincini lascia Italia Viva e torna nel… - ZZiliani : #22marzo, per quanto incredibile sia ci risvegliamo con uno scudetto che non andrà più a Torino ma a #Milano. Dovev… - teatrolafenice : ?? È un estratto dal Concerto in Do maggiore per flauto e orchestra di Georg Philipp Telemann, nato oggi nel 1681. C… - annamarone : RT @alda7069: #22marzo per conoscere la sorte di #PatrickZaki si dovrà attendere fino al #21aprile. Intanto, è ingiustamente detenuto e com… - PatriziaOrlan11 : RT @alda7069: #22marzo per conoscere la sorte di #PatrickZaki si dovrà attendere fino al #21aprile. Intanto, è ingiustamente detenuto e com… -

Ultime Notizie dalla rete : Intanto nel Covid, quando si potrà tornare alla normalità? Le date possibili I contagi quotidiani intanto superano la soglia dei 20mila, mentre ieri i decessi sono stati 300. E ... zona rossa nazionale a Pasqua: ecco le restrizioni decise oggi dal governo nel nuovo decreto anti ...

Il 26 marzo a Firenze Horeca in piazza con tassisti e commercianti ... ma nel frattempo abbiamo deciso di tornare nelle piazze, unendoci ai tassisti e ai commercianti in ... Intanto continuiamo a pagare tasse, contributi, utenze e non ce la facciamo più'. 'Ci rivolgiamo a ...

Intanto nel mondo Internazionale Telepiombino, la storia di una grande intuizione e di un’occasione persa Premessa per i lettori più giovani: provate a immaginare una televisione in bianco e nero con due soli canali, primo e secondo. Per cambiarli dovete alzarvi dal divano e schiacciare un pippolo sul tel ...

Maturità 2021 ed esami terza media in presenza: le ultime…Maturità 2021 ed esami terza media in presenza: le ultime… Intanto un primo chiarimento ha riguardato il fatto che sia Maturità sia esame di terza media verranno svolti entrambi in presenza, ovviamente nel rispetto delle normative anti-Covid. Le parole di ...

I contagi quotidianisuperano la soglia dei 20mila, mentre ieri i decessi sono stati 300. E ... zona rossa nazionale a Pasqua: ecco le restrizioni decise oggi dal governonuovo decreto anti ...... mafrattempo abbiamo deciso di tornare nelle piazze, unendoci ai tassisti e ai commercianti in ...continuiamo a pagare tasse, contributi, utenze e non ce la facciamo più'. 'Ci rivolgiamo a ...Premessa per i lettori più giovani: provate a immaginare una televisione in bianco e nero con due soli canali, primo e secondo. Per cambiarli dovete alzarvi dal divano e schiacciare un pippolo sul tel ...Intanto un primo chiarimento ha riguardato il fatto che sia Maturità sia esame di terza media verranno svolti entrambi in presenza, ovviamente nel rispetto delle normative anti-Covid. Le parole di ...