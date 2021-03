Inondazioni in Australia, città isolate e 18mila evacuati - VIDEO (Di lunedì 22 marzo 2021) Circa 18.000 persone sono state evacuate nelle ultime ore nello Stato Australiano del Nuovo Galles del Sud a causa delle forti piogge che continuano ad abbattersi sulla costa orientale del Paese. Secondo... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 22 marzo 2021) Circa 18.000 persone sono state evacuate nelle ultime ore nello Statono del Nuovo Galles del Sud a causa delle forti piogge che continuano ad abbattersi sulla costa orientale del Paese. Secondo...

