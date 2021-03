Indykaila | «Incontro di tre ore in America tra Allegri e il Manchester United»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 23 marzo 2021) Il seguitissimo e informatissimo account twitterha lanciato la notizia di un– non specifica quando sia avvenuto – indi tre ore tra Massimilianoe la famiglia Glazer ossia i proprietari del. I Red Devils starebbero provando a trattenere Solskjaer alla guida delloma alcuni membri del board non sarebbero convinti dei progressi compiuti sotto la sua guida tecnica. Massimilianohas met the Glazer family in. The meeting lasted 3 hours. Ed Woodward is trying keep Ole Gunnar Solskjær at the club as manager for next season. Certain #MUFC board members are unsure on the progress been made by Ole Gunnar Solskjær. pic.twitter.com/rnYvEfmdHK — ...