Industrie Chimiche Forestali prosegue l’acquisto di azioni proprie

(Di lunedì 22 marzo 2021) (Teleborsa) –ha comunicato di aver acquistato, dall’11 al 18 marzo 2021, complessive 16.998(corrispondenti allo 0,236% del capitale sociale) ad un prezzo unitario medio di 6,258 euro per un controvalore complessivo pari a 106.372 euro, nell’ambito dell’autorizzazione aldideliberata dall’Assemblea ordinaria dei Soci in data 29 aprile 2020. L’ammontare complessivo delledetenute daa seguito degli acquisti comunicati è di 267.182, pari al 3,711% del capitale sociale. Il numero diemesse meno il numero totale ...

Teleborsa

