Incursione di Morra in un centro vaccinale a Cosenza, il medico: 'lo denuncio' (Di lunedì 22 marzo 2021) Nicola Morra in visita al centro vaccinale dell'Asp di Cosenza ha generato un vespaio di polemiche, ad iniziare dal personale sanitario della struttura che accusa Morra di aver inscenato un vero e ... Leggi su globalist (Di lunedì 22 marzo 2021) Nicolain visita aldell'Asp diha generato un vespaio di polemiche, ad iniziare dal personale sanitario della struttura che accusadi aver inscenato un vero e ...

Advertising

globalistIT : - aspettaaspetta : RT @GeMa7799: Niente vaccino ai parenti? Blitz di Morra. Scenata del senatore ex 5s in ospedale: 'Siete degli incapaci', è quasi tragedia..… - manu_etoile : RT @GeMa7799: Niente vaccino ai parenti? Blitz di Morra. Scenata del senatore ex 5s in ospedale: 'Siete degli incapaci', è quasi tragedia..… - GeMa7799 : Niente vaccino ai parenti? Blitz di Morra. Scenata del senatore ex 5s in ospedale: 'Siete degli incapaci', è quasi… - fisco24_info : Blitz Morra in centro vaccini, il medico: 'Mi ha aggredito, lo denuncio': Le parole di Mario Marino, dirigente Asp,… -