Incontro tra Draghi e Letta. Fonti Pd: "Hanno parlato di vaccini, Europa ed economia" (Di lunedì 22 marzo 2021) Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha incontrato stamattina, a quanto si apprende da Fonti del Nazareno, il segretario del Pd Enrico Letta. Un colloquio previsto da tempo, spiegano Fonti dem, che è durato circa un'ora ed è stato definito "molto cordiale e positivo" sottolineando che i rapporti tra il premier e l'ex premier sono consolidati. L'Incontro, spiegano dal Nazareno, ha spaziato a 360 gradi su temi di merito, come l'Europa, i vaccini e le politiche economiche di rilancio e di metodo, come il tema del raccordo tra governo e i partiti che lo sostengono. Non è il primo Incontro che il premier ha con un leader di partito che non siede personalmente al governo. Il 23 febbraio scorso Draghi aveva convocato Matteo Salvini dopo i ...

