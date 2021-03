Incidente drammatico | giovane papà non ce l’ha fatta | ha lottato come un leone

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 22 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – A distanza di quasi 4 mesi dalavvenuto nella notte di Capodanno mentre accompagnava il figlio in ospedale, Angelo Marrone, 31 anni, ha perso la vita. Dal 1 gennaio ha vissuto un vero e proprio calvario. Dopo 23 giorni di coma aveva riaperto gli occhi ma le condizioni sono sempre rimaste critiche fino a ieri sera. Angelo è infatti deceduto all’Ospedale Cardarelli dopo una lunga battaglia. Il 31enne era residente a Marano ma originario di Melito ed è deceduto per un arresto cardiaco. Durante la corsa in ospedale per accompagnare il figlioletto in seguito a una emergenza, aveva perso il controllo della vettura andando a schiantarsi contro quattro auto in sosta in via Santa Maria a Cubito a Napoli, tra il quartiere di Chiaiano e il comune di Marano. Il...