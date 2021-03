Advertising

FirenzePost : Incendio: brucia ancora il bosco di Santa Maria a Monte. Il vento estende le fiamme - francobus100 : Incendio a Mirandola: brucia un'auto dell'Ausl. Indagini in corso - corriereag : Licata, un altro incendio notturno: brucia auto di bracciante agricolo - Corriere Agrigentino Condividi CorriereAg… - FrankHMarmol : La Lontananza [Domenico Modugno] La lontananza sai è come il vento, Che fa dimenticare chi non s'ama, È già passat… - ilNotiziarioInd : Incendio tra Paderno e Senago: fiamma da una canna fumaria, brucia una mansarda -

Ultime Notizie dalla rete : Incendio brucia

Corriere Fiorentino

Grosseto: La squadra Vigili del Fuoco del Comando di Grosseto è intervenuta in mattinata in località Barbaruta nel Comune di Grosseto, per l'di una bombola di acetilene all'interno di una azienda agricola. Durante l'utilizzo del cannello ossioacetilenico, per lavorazioni all'interno di un locale dell'azienda su mezzi e ...Spento il principio disono partite le prime indagini per risalire alle cause del rogo. Molto probabile il gesto volontario di qualche vandalo o una sigaretta lanciata nel bidone.Tenta di domare le fiamme scoppiate nella rimessa agricola ma viene trasferito dal 118 in Ospedale. E’ quanto avvenuto oggi ...Intervenuti i Vigili del fuoco dei distaccamenti di Calenzano e Firenze Ovest, tre persone avrebbero dovuto ricorrere agli accertamenti dei sanitari ...