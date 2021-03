In Venezuela poliziotti armati per i controlli anti-Covid nel barrio popolare Fermati anche i minori – Il video

Leggi su open.online

(Di lunedì 22 marzo 2021) Per le autorità sono, per i residenti che provano a vivere nella legalità nella baraccopoli di Los Tequesche, uno deipopolari più poveri della città di Guaicapuro, in, si tratta di ordinaria amministrazione. Nel capoluogo dello Stato della Miranda, infatti, la polizia effettuaper scovare eventuali trasgressori del coprifuoco imposto dalle autorità per arginare i contagi da Coronavirus. In un contesto ad alto rischio, i reparti speciali e le sezioni in motocicletta delle forze dell’ordine locali hanno occupato le vie della favela, effettuando centinaia die perquisizioni ogni giorno.nei confronti dei. Nelle immagini riprese da diversi ...