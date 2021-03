In Usa si passa dal food delivery al Covid test delivery in giornata (Di lunedì 22 marzo 2021) DoorDash è la più grande azienda di consegna di cibo a domicilio negli Stati Uniti con sede a San Francisco che opera in moltissime grandi città. La novità è che da adesso in poi sarà possibile, tramite la stessa piattaforma con la quale si ordina il cibo a casa, ricevere dei kit per il test Covid fai-da-te a domicilio. Il tutto nasce dalla collaborazione con due compagnie digitali che lavorano nell’ambito della salute, Everlywell – che già ha attivato una partnership con Tinder – e Vault Health, allo scopo di aiutare nella distribuzione dei loro kit direttamente nelle case degli americani. La consegna del kit ordinato avviene in giornata a Baltimora, Chicago, Cleveland, Dallas, Denver, Minneapolis e Phoenix e presto verranno aggiunte altre città. LEGGI ANCHE >>> Piattaforme e vaccini: come gli Usa hanno risolto il problema ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 22 marzo 2021) DoorDash è la più grande azienda di consegna di cibo a domicilio negli Stati Uniti con sede a San Francisco che opera in moltissime grandi città. La novità è che da adesso in poi sarà possibile, tramite la stessa piattaforma con la quale si ordina il cibo a casa, ricevere dei kit per ilfai-da-te a domicilio. Il tutto nasce dalla collaborazione con due compagnie digitali che lavorano nell’ambito della salute, Everlywell – che già ha attivato una partnership con Tinder – e Vault Health, allo scopo di aiutare nella distribuzione dei loro kit direttamente nelle case degli americani. La consegna del kit ordinato avviene ina Baltimora, Chicago, Cleveland, Dallas, Denver, Minneapolis e Phoenix e presto verranno aggiunte altre città. LEGGI ANCHE >>> Piattaforme e vaccini: come gli Usa hanno risolto il problema ...

