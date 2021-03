In Repubblica ceca hanno organizzato delle videocall per gli scimpanzé che si sentono soli (Di lunedì 22 marzo 2021) Secondo gli etologi, molti primati in cattività soffrono per la mancanza di interazioni con i visitatori degli zoo: le norme restrittive imposte dalla pandemia hanno portato per mesi alla chiusura al pubblico di molte strutture, con serie conseguenze sugli esemplari in cattività, annoiati se non addirittura depressi per la solitudine forzata. È proprio per ovviare al rischio di un crescente malessere tra gli scimpanzé ospiti di due giardini zoologici della Repubblica ceca – il Safari Park di Dvur Kralove e lo zoo di Brno – che si è pensato di metterli in comunicazione tra loro grazie a grandi schermi e telecamere, attraverso le quali possono vedersi e tenersi compagnia. La trovata, soprannominata dal Guardian “ChimpanZoom”, pare funzionare, come potete vedere dalle foto raccolte nella nostra gallery; è ... Leggi su wired (Di lunedì 22 marzo 2021) Secondo gli etologi, molti primati in cattività soffrono per la mancanza di interazioni con i visitatori degli zoo: le norme restrittive imposte dalla pandemiaportato per mesi alla chiusura al pubblico di molte strutture, con serie conseguenze sugli esemplari in cattività, annoiati se non addirittura depressi per latudine forzata. È proprio per ovviare al rischio di un crescente malessere tra gliospiti di due giardini zoologici della– il Safari Park di Dvur Kralove e lo zoo di Brno – che si è pensato di metterli in comunicazione tra loro grazie a grandi schermi e telecamere, attraverso le quali possono vedersi e tenersi compagnia. La trovata, soprannominata dal Guardian “ChimpanZoom”, pare funzionare, come potete vedere dalle foto raccolte nella nostra gallery; è ...

Advertising

Vivo_Azzurro : #Under21 ???? ?? Gli #Azzurrini convocati dal Ct Paolo #Nicolato per le gare con #RepubblicaCeca ????, #Spagna ???? e… - TicinoGazzetta : Nazionale Femminile: 25 convocate per i play off con la Repubblica Ceca - WGiammyS : @PierinoSuperTru @Inter Però da quello che ho letto i calciatori possono andare nel loro paese natio ma non ne i pa… - WGiammyS : @NandoPiscopo1 @MorroLuca1 Però possono tornare nel loro paese natio ma non possono fare le trasferte delle loro na… - Giadina08310507 : RT @Giadina08310507: Petr j. Originario della Repubblica Ceca lo vedono che non ha nessun parente vicino e temiamo che lo stanno usando com… -