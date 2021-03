In Puglia non è scattata una «zona rossa rafforzata» con coprifuoco per i giovani dalle ore 18.00 (Di lunedì 22 marzo 2021) Il 21 marzo 2021 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si legge che in Puglia sarebbe stata attivata la zona rossa rafforzata che prevede, tra le varie misure, che «il coprifuoco» passi dalle 22.00 alle 20.00 e che «per i giovani dai 18 ai 24 anni» scatti alle 18.00. Si tratta di una notizia falsa, smentita dalla stessa regione Puglia. Il governatore della Puglia Michele Emiliano in un post pubblicato il 21 marzo 2021 sulla propria pagina ufficiale Facebook ha smentito la notizia definendola falsa: «Gira una fake news sulla entrata in vigore di misure di contenimento del covid aggiuntive rispetto a quelle previste dalla zona rossa. È vero che ieri ho incontrato sindaci, imprese e ... Leggi su facta.news (Di lunedì 22 marzo 2021) Il 21 marzo 2021 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si legge che insarebbe stata attivata lache prevede, tra le varie misure, che «il» passi22.00 alle 20.00 e che «per idai 18 ai 24 anni» scatti alle 18.00. Si tratta di una notizia falsa, smentita dalla stessa regione. Il governatore dellaMichele Emiliano in un post pubblicato il 21 marzo 2021 sulla propria pagina ufficiale Facebook ha smentito la notizia definendola falsa: «Gira una fake news sulla entrata in vigore di misure di contenimento del covid aggiuntive rispetto a quelle previste dalla. È vero che ieri ho incontrato sindaci, imprese e ...

