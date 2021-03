In Gran Bretagna 17 morti (mai così pochi da settembre), 5.342 casi e 28 milioni di vaccini. Germania, esteso il lockdown (Di lunedì 22 marzo 2021) Migliora notevolmente il quadro del Covid in Gran Bretagna. Le autorità sanitarie britanniche hanno registrato 17 nuovi decessi da coronavirus, il dato più basso dal 28 settembre... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 22 marzo 2021) Migliora notevolmente il quadro del Covid in. Le autorità sanitarie britanniche hanno registrato 17 nuovi decessi da coronavirus, il dato più basso dal 28...

Advertising

Corriere : Record di vaccinati in Gran Bretagna: 874mila in un giorno - HuffPostItalia : Franco Locatelli: 'AstraZeneca è sicuro, in Gran Bretagna la mortalità è diminuita del 90%' - Corriere : Record di vaccinati in Gran Bretagna: 874mila in un giorno - Aokaze87 : RT @BarbaraRaval: Ma guarda. Anche questo lo diciamo da tempo. I CONTAGI AUMENTANO DOPO IL VACCINO. La fiera dell'ovvio sulla pelle dell… - GiovyDean : Nelle ultime 24 ore in Gran Bretagna sono stati registrati 17 decessi per #Covid. Però non c'entra nulla la vaccina… -