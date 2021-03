In Gran Bretagna 17 decessi, il numero più basso da settembre grazie alle vaccinazioni (Di lunedì 22 marzo 2021) In Gran Bretagna la campagna di vaccinazione sta procedendo a gonfie vele, e i numeri lo dimostrano: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 17 decessi per covid, il numero già basso da settembre. Eppure fino a due mesi fa le cose non andavano bene, e i contagiavano raggiunto quota 60mila al giorno. Oggi i dati parlano chiaro: si tratta del numero già basso dal 28 settembre scorso, quando vennero registrati 13 decessi. Lo scorso lunedì, i decessi accertati erano stati 52. Secondo i dati di oggi, i nuovi casi accertati nelle ultime 24 ore sono stati 5.342, in aumento rispetto ai 4.618 nuovi casi registrati una settimana fa. Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 367.006 prime dosi del vaccino ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 22 marzo 2021) Inla campagna di vaccinazione sta procedendo a gonfie vele, e i numeri lo dimostrano: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 17per covid, ilgiàda. Eppure fino a due mesi fa le cose non andavano bene, e i contagiavano raggiunto quota 60mila al giorno. Oggi i dati parlano chiaro: si tratta delgiàdal 28scorso, quando vennero registrati 13. Lo scorso lunedì, iaccertati erano stati 52. Secondo i dati di oggi, i nuovi casi accertati nelle ultime 24 ore sono stati 5.342, in aumento rispetto ai 4.618 nuovi casi registrati una settimana fa. Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 367.006 prime dosi del vaccino ...

