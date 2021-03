In Germania sicuri: Xabi Alonso sarà il nuovo allenatore del Borussia M’Gladbach (Di lunedì 22 marzo 2021) In vista dell'addio di Marco Rose che da giugno sarà il nuovo allenatore del Borussia Dortmund, il Borussia Monchengladbach ha scelto chi siederà in panchina nella prossima stagione. Si tratta dell'ex storico centrocampista del Bayern Monaco ma anche di Real Madrid e Nazionale spagnola Xabi Alonso.Xabi Alonso allenatore del Borussia M'Gladbachcaption id="attachment 299515" align="alignnone" width="760" Xabi Alonso (getty images)/captionSecondo quanto riportato dalla Bild, il prescelto per guidare il club tedesco che ha eliminato l'Inter nella fase a gironi della Champions League in questa stagione sarebbe Xabi Alonso.L'ex ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 22 marzo 2021) In vista dell'addio di Marco Rose che da giugnoildelDortmund, ilMonchengladbach ha scelto chi siederà in panchina nella prossima stagione. Si tratta dell'ex storico centrocampista del Bayern Monaco ma anche di Real Madrid e Nazionale spagnoladelM'Gladbachcaption id="attachment 299515" align="alignnone" width="760"(getty images)/captionSecondo quanto riportato dalla Bild, il prescelto per guidare il club tedesco che ha eliminato l'Inter nella fase a gironi della Champions League in questa stagione sarebbe.L'ex ...

