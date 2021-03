In 12 Regioni terapie intensive sopra la soglia critica del 30% (Di lunedì 22 marzo 2021) Salgono a 12 le Regioni che superano la soglia critica del 30% delle terapie intensive occupate da pazienti Covid e oltre la quale diventa difficile la presa in carico degli altri malati: Abruzzo (49%), Emilia Romagna (52%), Friuli Venezia Giulia (46%), Lazio (34%), Lombardia (57%), Marche (61%), Molise (41%), Provincia autonoma di Trento (58%), Piemonte (55%), Puglia (37%), Toscana (41%) e Umbria (52%). Il valore è invece al 30% nella Provincia autonoma di Bolzano. È quanto mostrano i dati dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) riferiti a ieri. I ricoveri di pazienti Covid nei reparti italiani tornano sopra la soglia d’allerta del 40%. I pazienti positivi al Sars-Cov-2 sono ora il 42% di quelli ricoverati in Medicina interna, Infettivologia ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 22 marzo 2021) Salgono a 12 leche superano ladel 30% delleoccupate da pazienti Covid e oltre la quale diventa difficile la presa in carico degli altri malati: Abruzzo (49%), Emilia Romagna (52%), Friuli Venezia Giulia (46%), Lazio (34%), Lombardia (57%), Marche (61%), Molise (41%), Provincia autonoma di Trento (58%), Piemonte (55%), Puglia (37%), Toscana (41%) e Umbria (52%). Il valore è invece al 30% nella Provincia autonoma di Bolzano. È quanto mostrano i dati dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) riferiti a ieri. I ricoveri di pazienti Covid nei reparti italiani tornanolad’allerta del 40%. I pazienti positivi al Sars-Cov-2 sono ora il 42% di quelli ricoverati in Medicina interna, Infettivologia ...

