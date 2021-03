Immunità di gregge: in Europa l'avremo entro il 14 luglio (Di lunedì 22 marzo 2021) L'Europa potrebbe raggiungere l'Immunità di gregge contro il Covid - 19 entro il 14 luglio. Lo ha annunciato il commissario europeo per il Mercato interno Thierry Breton all'emittente francese TF1, ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 22 marzo 2021) L'potrebbe raggiungere l'dicontro il Covid - 19il 14. Lo ha annunciato il commissario europeo per il Mercato interno Thierry Breton all'emittente francese TF1, ...

