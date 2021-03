“Immunità di gregge entro il 14 luglio 2021”, auspica Terry Breton (Di lunedì 22 marzo 2021) Il commissario europeo incaricato alla campagna vaccinale ribadisce il raggiungimento dell’Immunità di gregge in Europa entro questa estate Si presume entro il “14 luglio 2021”, giorno in cui si celebra l’unità nazionale francese e si commemora la presa della Bastiglia, il raggiungimento dell’Immunità di gregge in tutta Europa, riscattandosi da un virus che ormai da più di un anno ha cambiato drasticamente le nostre abitudini di vita. Questo è quanto affermato dal Commissario Europeo Terry Breton, responsabile della campagna vaccinale in Europa. Nell’annuncio di questa data si è probabilmente voluto “riecheggiare” la dichiarazione del Presidente Joe Biden, che ha asserito la fine dell’incubo per gli Stati Uniti ... Leggi su zon (Di lunedì 22 marzo 2021) Il commissario europeo incaricato alla campagna vaccinale ribadisce il raggiungimento dell’diin Europaquesta estate Si presumeil “14”, giorno in cui si celebra l’unità nazionale francese e si commemora la presa della Bastiglia, il raggiungimento dell’diin tutta Europa, riscattandosi da un virus che ormai da più di un anno ha cambiato drasticamente le nostre abitudini di vita. Questo è quanto affermato dal Commissario Europeo, responsabile della campagna vaccinale in Europa. Nell’annuncio di questa data si è probabilmente voluto “riecheggiare” la dichiarazione del Presidente Joe Biden, che ha asserito la fine dell’incubo per gli Stati Uniti ...

Advertising

SimoneCosimi : Gran lavoro di @emmevilla in cui si dimostra che il punto non è l'immunità di gregge ma abbattere il tasso di letal… - fattoquotidiano : Vaccini, Breton: “L’Europa raggiungerà l’immunità di gregge per il 14 luglio e non avrà bisogno di Sputnik” - ilpost : Raggiungeremo mai l’immunità di gregge? - vstiassi : @GuidoCrosetto @piersileri @RobertoBurioni @ISSalute_it Anche per questo bisogna sbrigarsi a vaccinare. Per raggiun… - Toni03890305 : RT @DiegoFusaro: Si parla ormai da mesi, a tambur battente, di immunità di gregge. Personalmente ritengo non meno importante l'immunità dal… -