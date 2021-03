Ilenia | il sicario rivela | ' Tentammo di ucciderla già due volte'

(Di martedì 23 marzo 2021) Già altre dueavevano tentato di uccidere , in un piano messo a punto tra settembre e ottobre. È quanto emerso dalla confessione che il 17 marzo il 53enne Pierluigi Barbieri , alias 'lo Zingaro',...

... alias 'lo Zingaro',reo - confesso dell'omicidio di Faenza (Ravenna), su mandato dell'ex ... poi è andato nella camera da letto al primo piano e ha tentato di ucciderestrangolandola. La ...Una ricostruzione che cozza con la confessione del: 'Dovevo eliminarla per 20mila euro e un'... l'ex marito diFabbri ammette di avere arruolato l'amico plutipregiudicato ma solo per ...Già altre due volte avevano tentato di uccidere Ilenia Fabbri, in un piano messo a punto tra settembre e ottobre. È quanto emerso dalla confessione che il 17 marzo il 53enne ...Omicidio Ilenia Fabbri, il sicario aveva tentato di ucciderla altre due volte: la rivelazione nel corso dell'interrpgatorio ...