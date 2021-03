Ilenia Fabbri | il killer Barbieri aveva già cercato di ucciderla altre due volte | la confessione

(Di lunedì 22 marzo 2021) Nuovo sviluppo nella vicenda dell’omicidio di, per la cui morte sono finiti in manette Pierluigie l’ex marito Claudio Nanni. Se l’ex coniuge e padre di sua figlia Arianna continua ad affermare che il piano fosse solo di spaventare, la versione delreo confesso sembra smentirlo categoricamente: ora è emerso infatti cheavrebbe già tentato di uccidereuccisa a Faenza: ladelIl mistero sulla verità dietro alla morte diormai ruota tutto attorno a questo fondamentale ...

Pierluigi Barbieri , alias 'lo Zingaro', il sicario reo - confesso dell' omicidio di Faenza di, avrebbe confessato che già in altre due occasioni avrebbero provato ad uccidere la 46enne. E' quanto emerso dalla confessione del 17 marzo di Barbieri . L'uomo, su mandato dell'ex ...commenta Uccisa a Faenza, arrestati l'ex marito e un conoscente - - > leggi dopo - - > slideshow - - > ingrandisci Già altre due volte avevano tentato di uccidere, in un piano messo a punto tra settembre e ottobre . E' quanto emerso dalla confessione rilasciata dal 53enne Pierluigi Barbieri, alias 'lo Zingaro' , sicario reo - confesso dell' ...Nuovo sviluppo nella vicenda dell’omicidio di Ilenia Fabbri, per la cui morte sono finiti in manette Pierluigi Barbieri e l’ex marito Claudio Nanni. Se l’ex coniuge e padre di sua figlia Arianna ...Già altre due volte avevano tentato di uccidere Ilenia Fabbri, in un piano messo a punto tra settembre e ottobre. E' quanto emerso dalla confessione che il 17 marzo il 53enne Pierluigi Barbieri, alias ...