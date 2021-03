Ilary Blasi sceglie l’oro per la terza puntata | ecco il marchio dell’abito

(Di lunedì 22 marzo 2021) L’outfit diSiamo arrivati alladell’Isola dei famosi 2021. E dobbiamo dire che l’avventura sta entrando nel vivo per i naufraghi. Alla conduzione c’è, capace di portare molta spensieratezza al programma sempre con la sua professionalità. Vicino a lei in studio ci sono opinionisti Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi. L'articolo proviene da Novella 2000.

La quindicesima edizione de L'Isola dei Famosi tiene gli spettatori con gli occhi incollati allo schermo., supportata dagli opinionisti Iva Zanicchi , Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi, ha scelto un cast piuttosto variegato e il colpo di scena è dietro l'angolo. Reduce dall'esperienza su ...In prima serata su Canale 5, terzo appuntamento con ' L'Isola dei Famosi '. A commentare la puntata, con la padrona di casa, Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini . Massimiliano Rosolino coordinerà le nuove prove che consentiranno ai naufraghi di aggiudicarsi una ricompensa e l'immunità per ...La terza puntata de L’Isola dei Famosi 2021 è andata in scena e Ilary Blasi ha sorpreso ancora una volta i suoi affezionati telespettatori. La conduttrice, che nei primi due appuntamenti ha superato l ...L'appuntamento con la terza puntata dell'Isola dei Famosi, ci aspetta questa sera a partire dalle 21.30 in diretta su Canale 5. Scopri le ultime news sull'Isola dei Famosi Al… Leggi ...