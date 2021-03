Ilary Blasi | outfit dorato per la terza puntata de L’Isola dei Famosi | qual è il prezzo delle scarpe?

Leggi su sologossip

(Di lunedì 22 marzo 2021) Per ladedeiha sfoggiato un look tutto, sapete a quanto ammonta il? Scopriamolo. Anche per ladedeisi è mostrata in tutta la sua bellezza. Dopo l’incantevole vestito di colore nero e rosso degli appuntamenti precedenti, la conduttrice L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.