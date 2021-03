Ilary Blasi gaffe in diretta a L’Isola dei Famosi: svela ai naufraghi l’esistenza di Parasite Island (Di martedì 23 marzo 2021) Inaspettata quanto clamorosa gaffe di Ilary Blasi a L’Isola dei Famosi. Rivolgendosi ai naufraghi al termine di una prova ricompensa, la conduttrice si lascia scappare dalla bocca l’esistenza di Parasite Island, L’Isola misteriosa di questa edizione. In diretta la Blasi si tappa la bocca interrompendo la frase a metà, ma è probabile che i naufraghi abbiano sentito tutto. Il mistero su Parasite Island A L’Isola dei Famosi accade quello che non sarebbe mai dovuto accadere. Sin dalla prima puntata, infatti, Ilary Blasi ha rivelato la presenza di un’isola misteriosa di ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 23 marzo 2021) Inaspettata quanto clamorosadidei. Rivolgendosi aial termine di una prova ricompensa, la conduttrice si lascia scappare dalla boccadimisteriosa di questa edizione. Inlasi tappa la bocca interrompendo la frase a metà, ma è probabile che iabbiano sentito tutto. Il mistero sudeiaccade quello che non sarebbe mai dovuto accadere. Sin dalla prima puntata, infatti,ha rivelato la presenza di un’isola misteriosa di ...

Advertising

trash_italiano : Dopo sei mesi di Grande Fratello Vip, la conduzione di Ilary Blasi, per niente impostata, semplice, caciarona, senz… - trash_italiano : Grazie Ilary Blasi. #Isola - trash_italiano : Io sto solo aspettando il giorno in cui vedremo su Mediaset Play la clip 'Ilary Blasi sbotta contro Massimiliano Rosolino: è scontro' #Isola - tempoweb : Non provocate la panterona dell'Isola dei Famosi Vera Gemma #isoladeifamosi #veragemma @giadinagrisu… - amiadiscolpa : RT @trash_italiano: Dopo sei mesi di Grande Fratello Vip, la conduzione di Ilary Blasi, per niente impostata, semplice, caciarona, senza di… -