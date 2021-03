Ilary Blasi dietro le quinte dell’Isola dei Famosi: spunta il retroscena prima della puntata (Di lunedì 22 marzo 2021) Ilary Blasi dietro le quinte dell’Isola dei Famosi: spunta il retroscena prima di andare in onda, ecco cos’è successo nel dettaglio. Ilary Blasi, spunta il retroscena dietro le quinte dell’Isola dei Famosi: ecco cos’è successo poco prima della puntata in direttaIlary Blasi è la regina della tv in questo periodo, perché tornata in prima serata con l’Isola dei Famosi, programma che conduce per la prima volta dopo tre anni di Grande Fratello Vip. Nel ... Leggi su altranotizia (Di lunedì 22 marzo 2021)ledeiildi andare in onda, ecco cos’è successo nel dettaglio.illedei: ecco cos’è successo pocoin direttaè la reginatv in questo periodo, perché tornata inserata con l’Isola dei, programma che conduce per lavolta dopo tre anni di Grande Fratello Vip. Nel ...

Advertising

trash_italiano : Dopo sei mesi di Grande Fratello Vip, la conduzione di Ilary Blasi, per niente impostata, semplice, caciarona, senz… - trash_italiano : Grazie Ilary Blasi. #Isola - trash_italiano : Io sto solo aspettando il giorno in cui vedremo su Mediaset Play la clip 'Ilary Blasi sbotta contro Massimiliano Rosolino: è scontro' #Isola - Ulire79_1111 : Ma ilary blasi al posto degli orecchini ha due biscotti con la ciliegia? #isoladeifamosi @IsolaDeiFamosi - flacovagante : #isola ilary blasi si sta trasformando pian piano nel ken umano ... era troppo bella così come era .. -