Ilaria Cucchi risponde agli insulti di Sgarbi | “Fate pure So qual è la verità”

(Di lunedì 22 marzo 2021)alle accuse mosse contro di lei da Vittorionei giorni scorsi, affermando che continuerà per la sua strada L’attivistaè divenuta nota alle cronache… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Ilenia Abbondanza su BlogLive.it.

Advertising

fanpage : Ilaria Cucchi è stata assolta: aveva definito Salvini 'sciacallo' - VittorioSgarbi : Provate a dare dello 'sciacallo' a un magistrato: vediamo se i suoi colleghi invocheranno il diritto di critica...… - SkyTG24 : Definì Salvini uno sciacallo, assolta Ilaria Cucchi - zazoomblog : Il post di Vittorio Sgarbi che ha dato il via libera agli haters di Ilaria Cucchi - #Vittorio #Sgarbi #libera… - neXtquotidiano : Il post di Vittorio #Sgarbi che ha dato il via libera agli hater di #IlariaCucchi -

Ultime Notizie dalla rete : Ilaria Cucchi

Fanpage.it

Tutto questo leggo sulla pagina di Vittorio Sgarbi e non solo ": lo scrivein un post su Facebook, parlando di alcuni commenti che le sono stati rivolti da Vittorio Sgarbi . Il deputato ...... la sua era critica politica non insulti alla persona È di qualche giorno fa la notizia secondo cui il Gip di Milano ha disposto l'archiviazione nei confronti diche, in una intervista ...Il post di Vittorio Sgarbi pubblicato su Facebook lo scorso 15 marzo è diventata una fucina di insulti a Ilaria Cucchi da parte dei suoi follower che, evidentemente, non riescono a mandare giù l’idea ...“Non mi fermerete. No. Io continuerò ad andare a testa alta anche se la Giustizia non vi perseguirà legittimando i vostri insulti e le vostre minacce ...