Il volto noto della Tv è scomparso: com'è diventato e cosa fa oggi (Di lunedì 22 marzo 2021) Le sue foto di oggi a fine articolo! E' stato il maestro di ballo Jazz ad Amici dal 2002 al 2010, Steve La Chance non è più nella scuola più seguita d'Italia, da un bel po'. Che fine ha fatto? Scopriamo cosa fa oggi.. In contrapposizione (si fa per dire) al collega Garrison Rochelle c'era lui Steve La Chance. Entrambi statunitensi, entrambi con la passione per la danza: il primo però, moro e tenebroso, dall'aspetto severo. Il secondo, più sentimentale, dalla lacrima facile. Ironia della sorte, entrambi con alle spalle l'esperienza televisiva a Fantastico. Si, perché se mentre Garrison ha ballato sul palcoscenico della Rai assieme a Heather Parisi, Steve l'ha fatto con Lorella Cuccarini e le ragazze degli anni 80 se ricordano benissimo. E' rimasto nel cuore di tutte le cinquantenni di ...

