Il Vaticano non riconosce dignità civile ai gay: così si favorisce la violenza (Di lunedì 22 marzo 2021) Il Vaticano è fermo al passato e vede i gay ancora come “anormali”. E’ giusto? C’è stato un tempo in cui Pascal attaccava i gesuiti per il loro vuoto formalismo; è bene ricordarlo oggi ragionando della Chiesa Cattolica, dalla quale arrivano parole contrastanti sull’omosessualità: qui segnalo quelle della Congregazione per la Dottrina della Fede e il docufilm Francesco di Afineevsky, presentato al Festival del cinema di Roma (ottobre 2020). Papa Francesco si è espresso più volte in favore degli omosessuali (“Chi sono io per giudicare un gay?”), nel docufilm è ancora più chiaro: “Le persone omosessuali hanno il diritto di essere in una famiglia. Sono figli di Dio. Ciò che dobbiamo creare è una legge di convivenza civile. In questo modo sono coperti legalmente. Mi sono battuto per questo”. Parole nette. Le più recenti però spiazzano, perché l’ex ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 22 marzo 2021) Ilè fermo al passato e vede i gay ancora come “anormali”. E’ giusto? C’è stato un tempo in cui Pascal attaccava i gesuiti per il loro vuoto formalismo; è bene ricordarlo oggi ragionando della Chiesa Cattolica, dalla quale arrivano parole contrastanti sull’omosessualità: qui segnalo quelle della Congregazione per la Dottrina della Fede e il docufilm Francesco di Afineevsky, presentato al Festival del cinema di Roma (ottobre 2020). Papa Francesco si è espresso più volte in favore degli omosessuali (“Chi sono io per giudicare un gay?”), nel docufilm è ancora più chiaro: “Le persone omosessuali hanno il diritto di essere in una famiglia. Sono figli di Dio. Ciò che dobbiamo creare è una legge di convivenza. In questo modo sono coperti legalmente. Mi sono battuto per questo”. Parole nette. Le più recenti però spiazzano, perché l’ex ...

