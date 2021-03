'Il vaccino? Efficace contro malattia e previene anche l'infezione': lo studio al Policlinico (Di lunedì 22 marzo 2021) Il vaccino anti - SARS - COV - 2 è Efficace non solo nei confronti della malattia, ma anche contro l'infezione. E' questo il risultato di uno studio realizzato dal Policlinico di Bari e coordinato dal ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 22 marzo 2021) Ilanti - SARS - COV - 2 ènon solo nei confronti della, mal'. E' questo il risultato di unorealizzato daldi Bari e coordinato dal ...

